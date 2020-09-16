لا جدوى من التطبيع مع إسرائيل المحتلة سوى الذل والمهانة

وفي بيانه الختامي لدورته الثالثة عشرة التي انعقدت افتراضيا اليوم الأربعاء، تابع الإجتماع الإستشاري للمجلس الأعلى لمجمع الصحوة الإسلامية، إن المفكرين والنخب الحاضرة في هذا الإجتماع الإفتراضي، أعربوا عن ارتياحهم لنجاح جبهة المقاومة الإقليمية، في ظل الحقبة الزمنية والقضايا الجادة والمصيرية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي وسلطوا الضوء على القضية الفلسطينية التي تشكل القضية الأولى للعالم الإسلامي. وأكدوا على الجهود والمحاولات الكثيرة ذات توجهات المفاوضة والمقاومة التي بذلتها الحركات الفلسطينية طيلة الـ70 عاما الماضية في سياق إستعادة حقوقها الحقة وتقرير مصير فلسطين واستقلالها، غير أن نهج المفاوضات طويلة الأمد، لم يحقق أي إنجاز ملموس للشعب الفلسطيني المضطهد، سوى الإهمال وتقديم التنازلات وإعدام الفرص وتوسع المستوطنات ، والدعم الشامل لكيان الاحتلال في القدس الشريف من قبل الاستكبار العالمي.

يتبع.. أ م د