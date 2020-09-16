ايران تستضيف غدا الاجتماع التمهيدي الثاني لمؤتمر الصحة الدولي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، قال السكرتير العلمي للمؤتمر "عليرضا صالحي" : ان الاجتماع الرئيسي لمؤتمر السلامة الصحية والسلام، سيعقد على مدى يومي 11 و12 نوفمبر 2020 في مدينة شيراز ايضا.

واوضح ان المحاور الرئيسية للمؤتمر، هي : تاسيس شبكة دولية للسلامة الصحية بين منظمات المجتمع المدني من اجل السلام، وتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات المعنية بالسلامة الصحية وصولا الى السلام، ودور الحكومات ومنظومات السلامة الصحية الوطنية في ارساء السلام الدولي، والمبادئ الانسانية والسلوك الطبية ودور المختصين في شؤون السلامة الصحية لتعزيز السلام، والسلامة الصحية من اجل السلام في الشرق الاوسط.

ولفت هذا المسؤول ايضا، الى ان الاجتماع التمهيدي لمؤتمر السلامة الصحية من اجل السلام، سيعقد غدا الخميس، بحضور مساعد وزير الصحة الايراني ومحافظ فارس ورئيس معهد الدراسات الدولية بوزارة الخارجية الايرانية، الى جانب مدير مكتب التمثيل الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في ايران، واستاذ التخطيط في مجال الصحة العالمية بجامعة ماسترخت وجمع من نشطاء المجتمع المدني والباحثين الايرانيين.

انتهى ** ح ع