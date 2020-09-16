مساعد وزير الصحة: اضافة 37 الف سرير لمستشفيات البلاد خلال 7 اعوام

وقال تقوي نجاد في تصريح له اليوم الاربعاء في جامعة مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، انه تمت اضافة 37 الف سرير لمستشفيات البلاد خلال الاعوام السبعة الاخيرة وهي تشكل نسبة 30 بالمائة من اجمالي اسرة المستشفيات في البلاد.

واضاف، ان مساحة المستشفيات التي تم بناؤها في البلاد بلغت 3 ملايين متر مربع خلال الاعوام السبعة الاخيرة وهي تشكل نسبة 50 بالمائة من اجمالي مساحة المستشفيات، كما تم تنفيذ الف مشروع في اطار مشروع التحول الصحي في مختلف القطاعات.

واشار الى تحديث 17 الف مشروع صحي في البلاد وقال، انه تم خلال فترة الحكومتين الـ 11 و 12 تدشين 8 الاف مشروع طبي.

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