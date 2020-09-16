مسؤول: ايران ضمن الدول السبع الاولى في انتاج الاسمنت عالميا

وقال امير تقي خان تجريشي في تصريح له الاربعاء خلال زيارته التفقدية لمصنع الاسمنت في محافظة مازندران شمال ايران، ان صادرات البلاد من الاسمنت الى الدول الاعضاء في اتحاد "سي آي اس" (الدول ذات المصالح المشتركة المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق CIS) والدول المطلة على بحر قزوين بلغت 9 ملايين طن خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 19 اذار/مارس).

واضاف، ان طاقة انتاج البلاد من الاسمنت تبلغ 85 مليون طن، والحاجة الداخلية هي 65 مليون طن.

وصرح بان ايران تعد ضمن الدول السبع الاولى في العالم في انتاج الاسمنت.

ووفقا لما اعلنه المدير التنفيذي لمصنع مازندران فقد بلغ انتاج المصنع مليونا و 144 الفا و 238 طنا منذ بداية العام الجاري لغاية الان.

انتهى ** 2342