شباب الوطن المحور الرئيس للخطوة الثانية للثورة الاسلامية

وفي تصريح له مساء امس الاربعاء، اشار العميد "غلامرضا سليماني"، الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية لطالما اكد ضرورة التركيز على الشريحة الشبابية والاحتفاظ بالروح الجهادية لتحقيق اهداف الخطوة الثانية للثورة الاسلامية.

واضاف : ان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية تتضمن انتصارات كبيرة للبلاد، ولتحقيق هذه الانجازات ينبغي استخلاص العبر من التجارب الفريدة المكتسبة على مدى اربعة عقود من تاريخ الثورة؛ بما في ذلك فترة الدفاع المقدس؛ مبينا ان الشرط الاساسي في هذا الخصوص هو الامتثال الشامل الى الادارة الالهية لسماحة الولي الفقيه.

ونوه رئيس منظمة التعبئة ايضا، ان من الاهداف الهامة الاخرى للخطوة الثانية للثورة الاسلامية هو ارساء الحضارة الاسلامية الحديثة؛ مبينا ان الحضارة الاسلامية الحديثة انطلقت من تاريخ الثورة الاسلامية في ايران.

واكد العميد سليماني على الاستفادة من الفرص المتاحة خلال الخطوة الثانية للثورة الاسلامية من اجل تعزيز السيادة الشعبية القائمة على الدين في البلاد؛ وقال : ان هذه السيادة لا تقتصر على اجراء الانتخابات وانما تعزيز الحضور الجماهيري في كافة الساحات اسوة بفترة الدفاع المقدس.

انتهى ** ح ع