قاليباف : الحكام الخونة في المنطقة شركاء الصهاينة في كافة جرائمهم

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس البرلمان الايراني اليوم الخميس، ردا على خيانة بعض القادة في المنطقة بحق المبادئ الفلسطينية.

واكد قاليباف : ان مايحصل اليوم في المنطقة، بما فيها الاستعراضات المتلفزة والانتخابية، ليس بالامر الجديد على شعوب العالم ولاسيما الامة الاسلامية والشبان العرب والشعب الفلسطيني.

واضاف : هناك العديد من الدول الاقليمية التي تقبل على مدى سنوات مديدة وبكل شوق، ايدي الصهاينة الملطخة بالدماء بينما تدمي الوجوه الثكلى لابناء الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي تعليقه على محاولات الطبيع الاخيرة، اكد رئيس البرلمان الايراني، "ان ماحدث كان حبرا على ورق لسرد وصمة العار والعداوة البشعة على مدى سنوات مديدة من جانب بعض زعماء في المنطقة بحق الشعب الفلسطيني ومبادئ القدس الشريف؛ ان علاقات هؤلاء لطالما كانت طبيعية و ودية مع العدو الصهيوني، وان المستجدات الاخيرة ليست سوى وصمة عار رافقتها بسمة الرضا على جباههم". وحذر قاليباف المطبعين مع الكيان الصهيوني بالقول : يازعماء العرب! الم تسمعوا كلام الباري تعالى الذي ينهى عن اتخاذ الاعداء الذين يقتلون المسلمين ويخرجوهم من بيوتهم؛ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم «إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَیٰ إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»؛ ليس هناك ظلم اوضح من ذلك وعدواة اكثر دموية منه".

ونوه الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية لطالما اكد على هذا الموقف، بانه "ليس هناك اي حل دون مشاركة الشعب الفلسطيني"؛ مؤكدا "ان ذلك مبدا ثابت ومستدام، لان فلسطين هي الدم الذي يجري في عروق شباب المسلمين وقطعة من جسد العالم الاسلامي، وكل من يظلم القضية الفلسطينية لايمت بالاسلام بصلة ولا يؤمن باي من القيم والمبادئ الانسانية".

انتهى ** ح ع