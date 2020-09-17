الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الوزراء الجديد في اليابان

واضاف روحاني في برقية بعثها الى رئيس الوزراء الياباني الجديد : انني اقدم الى جنابكم خالص التهاني لمناسبة تعيينكم رئيسا للوزراء في دولة اليابان الصديقة.

وتابع : انني اغتنم الفرصة لاشيد بجهود رئيس وزراء اليابان السابق "ابي شينزو" الذي قام بدور هام ومؤثر في تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان.

واكد، ان المشاورات المستدامة بين مسؤولي الجمهورية الاسلامية واليابان، لاسيما خلال العام 2019 بحلول الذكرى التسعين لانطلاق العلاقات السياسية بين البلدين والتي رافقتها زيارات متبادلة بين قادة البلدين، شكلت صفحة جديدة في مجال توسيع العلاقات على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك اكثر فاكثر.

واكد رئيس الجمهورية، ان سياسات ايران كانت على الدوام في سياق المضي باتجاه السلام والاستقرار والاحترام والامتثال الى التعهدات والاتفاقات الدولية، وانطلاقا من ذلك انني اتطلع الى استمرار المشاورات وتظافر الجهود بين طهران وطوكيو، وعلى غرار السابق، فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية.

انتهى ** ح ع