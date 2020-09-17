١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84043461
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وزارة الصحة تعلن عن 176 وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

وزارة الصحة تعلن عن 176 وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

طهران / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "السيدة سيما سادات لاري" : ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لحد الان 413 الفا و149 شخصا، وبتسجيل 176 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة مضت، فقد بلغت الوفيات الناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس في ايران 23 الفا و808 شخصا.

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، انه منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، تم تسجيل الفين و815 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران، وان الفا و628 شخصا من هؤلاء المصابين ادخلوا المستشفيات والمراكز العلاجية لتقلي العلاج.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحها، من ان اجمالي عدد الذين غادروا مستشفيات البلاد بعد تعافيهم من مرض كورونا بلغ لحد الان 353 الفا و848 شخصا.

كما اعلنت بان 3 ملايين و667 الاف و551 شخصا في ايران خضعوا لفحوصات تحديد الاصابة بفيروس كورونا.

انتهى ** ح ع

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