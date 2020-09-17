وزارة الصحة تعلن عن 176 وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، انه منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، تم تسجيل الفين و815 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران، وان الفا و628 شخصا من هؤلاء المصابين ادخلوا المستشفيات والمراكز العلاجية لتقلي العلاج.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحها، من ان اجمالي عدد الذين غادروا مستشفيات البلاد بعد تعافيهم من مرض كورونا بلغ لحد الان 353 الفا و848 شخصا.

كما اعلنت بان 3 ملايين و667 الاف و551 شخصا في ايران خضعوا لفحوصات تحديد الاصابة بفيروس كورونا.

انتهى ** ح ع