مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى العراق تزور ايران قريبا

جاء ذلك خلال مباحثات المبعوثة الاممية مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي" بمقر السفارة اليوم الخميس، حيث اكدت على استعدادها للتوجه الى ايران قريبا.

واستعرض مسجدي والسيدة بلاسخارت في هذا اللقاء، اهم التطورات على الساحة العراقية، وموقف ايران في هذا الخصوص.

الجانبان الايراني والاممي، اكدا على اهمية الاستقرار والامن ومواصلة سير العراق باتجاه التقدم بعيدا عن اي توترات، وذلك نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في القضايا السياسية والامنية والاقتصادية على صعيد المنطقة.

وبحسب التقرير نفسه، فقد شكلت الانتخابات البرلمانية المبكرة والوضع في اقليم كردستان العراق ونتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" خلال الشهر الماضي الى ايران، كما اللقاء الاخير بين مبعوثة الامم المتحدة مع اية الله السيستاني، اهم محاور اللقاء بين السفير مسجدي ومبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى العراق اليوم.

انتهى ** ح ع