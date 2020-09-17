ظريف : انصار "اسرائيل" دمروا المنطقة وخانوا شعوبهم

وفي تعليقه على خطاب الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" الى قادة المجتمع اليهودي داخل الولايات المتحدة، وايضا تصريحاته الاخيرة التي وصف فيها صهره قائدا رائعا لاسرائيل وان تواجد امريكا في المنطقة لصالح "اسرائيل" فقط، اكد ظريف : ان (تصريحات ترامب هذه تدل) على حقيقة وفائه تجاه اسرته.

وتابع وزير الخارجية : (كما تكشف تصريحات ترامب هذه) اسباب انفاق 7 مليارات دولار من ضرائب الشعب الامريكي والتضحية بارواح العديد من ابنائه.

وكان ترامب قد اشار في اتصاله امس الاربعاء مع قادة اليهود الامريكان، الى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بناء على طلب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مطالبا المجتع اليهودي في امريكا بالتصويت له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.

انتهى ** ح ع