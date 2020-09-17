قائد امني : ضبط مايزيد عن 3,5 اطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واوضح العميد قنبري في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، ان قوات شرطة مكافحة المخدرات لدى محافظة سيستان وبلوجستان، تمكنوا من خلال عمليات رصد خاصة الكشف عن خيوط عملية تهريب حمولة كبيرة من المخدرات بواسطة عناصر تابعة لعصابة متمرسة في الاتجار بالمخدرات عبر المنافذ الحدودية باتجاه مدينة ايرانشهر (وسط المحافظة).

واضاف، ان فرق العمليات التابعة لشرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان توصلت عبر التعاون مع القوات الامنية في ايرانشهر الى معلومات تفيد بان عناصر هذه العصابة كانوا بصدد نقل حمولة المخدرات الكبيرة عصر امس الاربعاء بواسطة عربتي نقل خفيفة من طراز تويوتا وسيارتي ركاب من طراز بيجو 405 على طريق خاش (وسط المحافظة) باتجاه ايرانشهر.

وتابع القائد الامني الايراني، ان عناصر العصابة فور مشاهدة القوات الامنية اقدموا على اطلاق النار باتجاه سيارت الشرطة لكنهم اضطروا على الهروب عبر احد الطرق الفرعية باتجاه المرتفعات، بعد ان شعروا بتضييق الخناق عليهم، مخلفين وراءهم حمولة المخدرات الكبيرة.

واعلن العميد قنبري ان القوات الخاصة للشرطة تمكنوا عبر هذه العملية النوعية من القبض على عنصرين اثنين لهذه العصابة وضبط حمولة المخدرات التي كانت مخبأة في سيارتهم؛ مؤكدا ان الاجراءات لاتزال متواصلة من اجل القبض على باقي العناصر الهاربين عن العدالة.

انتهى ** ح ع