ظريف : يوم السبت لا يحدث اي شيء

وفي تغريدة نشرها ليل الخميس، كتب ظريف :لقد اخطا وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" من جديد؛ سوف لن يحدث اي شئ جديد بتاريخ 9 ايلول / سبتبمر؛ راجعوا فقط القرار 2231 .

واشار وزير الخارجية الايراني في تغريدته، الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ومحاولتها تفعيل آلية الزناد، مبينا ان : بولتون الذي اقنع ترامب على وقف مشاركة ايران (في الاتفاق) كان قد السبب في ذلك.

وكتب ظريف ايضا، "حسب قوله : ان عملية (استئناف الحظر) ليست بسيطة، تلقائية وسريعة، لكنها نوعا ما معقدة ومستدامة".

وختم وزير الخارجية تغريدته بالتاكيد : امريكا لاتمتلك اي شراكة (في الاتفاق النووي).

انتهى ** ح ع