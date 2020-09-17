١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84043761
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ظريف : يوم السبت لا يحدث اي شيء

ظريف : يوم السبت لا يحدث اي شيء

طهران / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، وفي معرض الرد على تهديدات ادارة ترامب الخاوية بشان استئناف الحظر الاممي ضد ايران، اكد ان "يوم السبت لايحدث اي شيء.

وفي تغريدة نشرها ليل الخميس، كتب  ظريف :لقد اخطا وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" من جديد؛ سوف لن يحدث اي شئ جديد بتاريخ 9 ايلول / سبتبمر؛ راجعوا فقط القرار 2231 .

واشار وزير الخارجية الايراني في تغريدته، الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ومحاولتها تفعيل آلية الزناد، مبينا ان  : بولتون الذي اقنع ترامب على وقف مشاركة ايران (في الاتفاق) كان قد السبب في ذلك.

وكتب ظريف ايضا، "حسب قوله : ان عملية (استئناف الحظر) ليست بسيطة، تلقائية وسريعة، لكنها نوعا ما معقدة ومستدامة".

وختم وزير الخارجية تغريدته بالتاكيد : امريكا لاتمتلك اي شراكة (في الاتفاق النووي).

انتهى ** ح ع

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