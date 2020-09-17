ايران والبوسنة تؤكدان ضرورة تطوير التعاون الثنائي

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، اكد قليج خان دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لوحدة جمهورية البوسنة والهرسك.

من جانبه اشاد مدير عام دائرة التشريفات في وزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك ميرصاد بشيج، بدعم ايران لشعب بلاده.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول تاثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد على حياة وصحة شعوب العالم وكذلك التاثيرات السلبية لهذه الجائحة على العلاقات بين الدول.

واشار قليج خان وبشيج الى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية البوسنة والهرسك، واكدا ضرورة تطوير التعاون الثنائي.

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