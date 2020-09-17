١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84043897
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باکستان تخطط لانشاء 3 اسواق في الحدود مع ايران وافغانستان

باکستان تخطط لانشاء 3 اسواق في الحدود مع ايران وافغانستان

طهران / 18 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن رئيس وزراء باكستان عمران خان عن المصادقة على انشاء 3 اسواق في الحدود الباكستانية-الايرانية والباكستانية –الافغانية.

وافادت قناة "سماء" الخميس بانه تمت المصادقة على انشاء هذه الاسواق الحدودية الثلاث مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان، خلال اجتماع كبار المسؤولين الباكستانيين حول انشاء الاسواق الحدودية.

واعتبر عمران خان خلال الاجتماع بان هذه الاسواق الحدودية ستوفر فرصا تجارية وانشطة افضل للقاطنين في المناطق الحدودية.

ووفقا لهذا التقرير فمن المقرر انشاء سوقين حدوديتين في ولاية بلوجستان (غرب) والسوق الاخرى في ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب).

وحسب الخطط المرسومة فان هذه الاسواق الحدودية ستستكمل في فبراير 2021 .

انتهى ** 2342

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