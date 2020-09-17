باکستان تخطط لانشاء 3 اسواق في الحدود مع ايران وافغانستان

طهران / 18 ايلول / سبتمبر /ارنا- خسر فريق "شهر خودرو" الايراني امام شباب الأهلي الإماراتي، 1-0 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على ملعب ستاد الجنوب، في قطر ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.