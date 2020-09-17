"شهر خودرو" يودع دوري ابطال آسيا بعد الخسارة امام شباب الاهلي

ورفع شباب الأهلي، رصيده إلى 6 نقاط، بينما ظل "شهر خودرو" دون نقاط، في المركز الأخير بالمجموعة، مودعا البطولة.

ويلتقي شباب الأهلي يوم الأحد المقبل، مع باختاكور الأوزبكي، في مباراة شبه حاسمة في صراع بلوغ دور الـ16 من البطولة الآسيوية، والذي بات محصورا بين الفريقين، إلى جانب الهلال السعودي.

وسجل الإسباني بيدرو كوندي، هدف شباب الأهلي بالدقيقة 82 واهدر محمد قاضي فرصة التعادل لشهر خودرو في الوقت القاتل.

وفي المجموعة الثانية ايضا تعادل الهلال السعودي مع باختاكور الاوزبكي دون اهداف.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط يليه باختاكور برصيد 7 نقاط ومن ثم شباب الاهلي وله 6 نقاط واخيرا شهر خودرو دون رصيد.

وجرت مساء الخميس مباراة ضمن المجموعة الاولى بين الشرطة العراقي واهلي جدة السعودي انتهت بفوز الشرطة 2-1 .

ويتصدر اهلي جدة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الشرطة برصيد 4 نقاط ومن ثم استقلال طهران برصيد نقطة واحدة (مباراة اقل).

وتم اعتبار الوحدة الاماراتي منسحبا من هذه المجموعة.

وستجري مساء اليوم الجمعة 4 مباريات، 2 ضمن المجموعة الثالثة بين "برسبوليس الايراني-التعاون السعودي" و"الدحيل القطري-الشارقة الاماراتي"، فيما تجري المباراتان الاخريان ضمن المجموعة الرابعة بين "السد القطري- العين الاماراتي" و"سباهان اصفهان الايراني-النصر السعودي".

ويتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه الدحيل بنفس الرصيد وبعدهما برسبوليس برصيد 4 نقاط واخيرا الشارقة بنقطة واحدة.

فيما يتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه السد برصيد 5 نقاط ومن ثم سباهان وله 3 نقاط واخيرا العين الاماراتي بنقطة واحدة.

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