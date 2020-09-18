دار "بهمن" الثقافي في طهران يحتضن مبادرة شعبية للتبرع بالدم

وأشار مسؤولون في دار بهمن الثقافي الى ان هناك نقص في إمدادات الدم بسبب تفشي وباء كورونا، ولهذا أطلق أهالي طهران هذه الحملة الشعبية لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى الحصول على دم سليم حتى يتمكن الجميع من المشاركة في هذا المشروع الإنساني.

وفي ذات السياق، كان قد أعلن المدير العام لنقل الدم في طهران، محمد رضا مهدي زاده، في حوار مع مراسل إرنا في 7 أيلول/سبتمبر الحالي، أن مستوى إمدادات الدم في طهران، أظهر انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالتاريخ نفسه من العام الماضي، ودعا أهالى طهران الى مساعدة منظمة نقل الدم والمرضى المحتاجين إلى الدم ومشتقاته.

انتهى**أ م د