إيران وباكستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين المحافظتين الحدوديتين للبلدين

وتناول اللقاء القضايا ذات الإهتمام المشترك لدى الجانبين، لا سيما تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والمكافحة المشتركة لفيروس كورونا.

وفيما نوها بالعلاقات العريقة بين إيران وباكستان، وحسن الجوار، والقواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، شدد الجانبان على ضرورة توسيع العلاقات الثقافية بين محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.

كما دعا المتحدث باسم حكومة ولاية بلوجستان الباكستانية إلى استئناف تبادل الوفود الثقافية والخبراء المعنيين بشؤون الشباب بين المحافظتين الحدوديتين.

هذا وتطرق الجانبان الى النهوض بالأسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.

انتهى**أ م د