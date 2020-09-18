١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84043990
٠ Persons

سمات

إيران وباكستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين المحافظتين الحدوديتين للبلدين

إيران وباكستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين المحافظتين الحدوديتين للبلدين

إسلام آباد/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- بحث القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويته، حسن درويش وند، في لقاء جمعه اليوم الجمعة، المتحدث باسم حكومة ولاية بلوجستان في باكستان، لياقت شاه واني، سبل تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين المحافظتين الحدوديتين للبلدين.

وتناول اللقاء القضايا ذات الإهتمام المشترك لدى الجانبين، لا سيما تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والمكافحة المشتركة لفيروس كورونا.

وفيما نوها بالعلاقات العريقة بين إيران وباكستان، وحسن الجوار، والقواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، شدد الجانبان على ضرورة توسيع العلاقات الثقافية بين محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.

كما دعا المتحدث باسم حكومة ولاية بلوجستان الباكستانية إلى استئناف تبادل الوفود الثقافية والخبراء المعنيين بشؤون الشباب بين المحافظتين الحدوديتين.

هذا وتطرق الجانبان الى النهوض بالأسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.

انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 3 =