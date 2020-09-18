قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الحاج علي شمقدري

وجاء في بيان العزاء الذي صدر عن سماحته اليوم الجمعة، في الحاج علي شمقدري: تلقينا ببالغ الأسى نبأ رحيل الصديق والرفيق القديم، والرجل المؤمن والثوري المتشرع، والد الشهيد وأخ الشهيد، الفقيد الحاج علي شمقدري رحمه الله.

وتابع سماحته في البيان: انني وعلى مدى أكثر من نصف قرن من معرفتي بهذا الأخ المؤمن والمثابر، لقد عرفته على الدوام في جبهة الحق، بالصمود، والإباء، والصدق والوفاء، ولم أر منه إلا الخير والجهاد، تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه. وأعتبر أنه من واجبي أن أقدم أحر التعازي لزوجته المؤمنة والصبورة وأبناءه الصالحين والمكرمين، والى جميع ذوي الفقيد وأصدقاءه و ومعارفه، وأسأل الباري تعالى أن يحشره مع الشهداء وعباده الصالحين.

ووافت المنية الحاج علي شمقدري، أمين السر السابق لجمعية النقابات المهنية في مدينة مشهد المقدسة، ومتولي حسينية آية الله السيد جواد الخامنئي، ظهر أمس الخميس عن عمر يناهز 85 عاما.

انتهى**أ م د