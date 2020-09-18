العراق: جميع المعابر الحدودية مغلقة أمام زوار الأربعين

وفي بيان أصدره رئيس هيأة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، إن الحدود البرية مغلقة تماما أمام الزوار والسياح ولن يسمح بدخول الأراضي العراقية على الإطلاق.

وفي تعليق على مقاطع فيديو جرى تداولها في شبكات التواصل الإجتماعي اليوم الجمعة، أضاف الوائلي، ان مقاطع الفيديو هذه تم التقاطها داخل الأراضي الإيرانية، حيث قام الجانب الإيراني بالسيطره على الموقف واحتوائه.

وأكد أنه تم تعزيز القوات الأمنية العراقية على المنافذ الحدودية وستواجه أي انتهاكات.

وأعلنت الحكومة العراقية عن منع دخول زوار الأربعين الأجانب الى أراضيها هذا العام بسبب إنتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة الزوار وسلامتهم.

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