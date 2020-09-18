ایران تحذر من الانشطة النوویة السریة السعودیة

وفي كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال غريب آبادي، انه ورغم الطلبات المتكررة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان الوسائل الضرورية للتحقق من الصدقية لن تتوفر للوكالة لتنفيذ مهامها ما لم تلغي الرياض بروتوكول الكميات الصغيرة.

وحذر السفير الايراني من ان عدم تنفيذ اتفاق الضمانات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية بصورة فاعلة وراء برنامج نووي، يمكنه ان يؤدي الى اخفاء بعض الانشطة النووية دون ان تدرج ضمن عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية واضاف، انه بناء على الانشطة النووية السعودية التي جرى الكشف عنها، فان بناء منشآت نووية من دون علم الوكالة امر يبعث على القلق.

يتبع ** 2342