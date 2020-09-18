دوري ابطال آسيا: برسبوليس ينتزع صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على التعاون

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة، سجل بشار رسن الهدف الوحيد في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، رفع برسبوليس رصيده إلى 7 نقاط، ليتنزع صدارة المجموعة من التعاون، الذي تجمد رصيده عن النقطة 6، في المركز الثاني.

وكان برسبوليس هو الافضل والاخطر في شوطي المباراة وكانت له ايضا كرتان في القائم، الاولى سددها عيسى آل كثير قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 من المباراة والثانية كانت من بشار رسن في الدقيقة 70 بعد ان تخطى لاعبين من التعاون خارج المنطقة وسدد كرته التي ارتطمت بالقائم اثر لمسة من الحارس.

وفي الشوط الثاني دخل بيرسبوليس مندفعا، وبعد 3 دقائق حصل على ركلة جزاء، اثر تعرض عيسى آل كثير لعرقلة داخل منطقة الجزاء تمكن بشار رسن من وضعها على يسار حارس التعاون.

وفي بقية وقت المباراة حاول التعاون الضغط لتعديل النتيجة الا ان محاولاته لم تشكل خطورة تذكر وبالمقابل شن برسبوليس العديد من الهجمات المضادة التي اتسم بعضها بالخطورة.

وفي المباراة الاخرى من المجموعة الثالثة حقق الشارقة الاماراتي فوزا مفاجئا بنتيجة 4-2 على الدحيل القطري.

وفي نهاية الجولة الرابعة من المنافسات تصدر برسبوليس المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط يليه التعاون برصيد 6 نقاط والدحيل بنفس الرصيد ومن ثم الشارقة برصيد 4 نقاط.

وفي اطار المجموعة الرابعة خسر سباهان اصفهان مجددا امام النصر السعودي 2-0 فيما فاز السد القطري على العين الاماراتي 4-0 .

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط يليه السد برصيد 8 نقاط ومن ثم سباهان وله 3 نقاط واخيرا العين بنقطة واحدة.

انتهى ** 2342