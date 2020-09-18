١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84044460
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العميد فدوي: القوى الشيطانية لم تحقق ادنى انتصار ضد ايران منذ انطلاق الثورة

العميد فدوي: القوى الشيطانية لم تحقق ادنى انتصار ضد ايران منذ انطلاق الثورة

كرج / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان القوى الشيطانية لم تحقق ادنى انتصار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى اكثر من 40 عاما، منذ انطلاق الثورة الاسلامية لغاية الان.

وفي تصريحه امس الجمعة في حشد من المقاتلين القدامى المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) في معسكر "الشهيد شرع بسند" التابع للحرس الثوري في مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران، قال العميد فدوي: ان الباري تعالى وعد جبهة الحق بالنصر وان وجود كل هؤلاء الشهداء منذ بداية الثورة الاسلامية لحد الان دليل على هذا الوعد.

واضاف: لقد مضى اكثر من 40 عاما على انتصار الثورة الاسلامية وهذه المسيرة مازالت مستمرة رغم ان كل شياطين العالم قد اتحدوا وعبأوا جميع قدراتهم المادية والدنيوية لكنهم لم يحققوا ادنى انتصار.

وتابع العميد فوي، ان هذه الانتصارات (التي حققتها الجمهورية الاسلامية) لم تقتصر على مركز الثورة الاسلامية بل حققها ايضا من هم محبون للثورة الاسلامية في اماكن بعيدة.

واضاف، ان جميع المعلومات تشير الى ان اليمن هو البلد الافقر في العالم ويتعرض الان لحصار تام ومن غير الممكن الدخول اليه والخروج منه لكن اليمنيين المحبون للثورة الاسلامية يُبرزون في كل بضعة ايام قدرة جديدة من انفسهم.

وقال العميد فدوي: ان العالم كله؛ بدءا من اميركا والكيان الصهيوني حتى الدول العربية والاوروبية، مثلما قاموا بممارسات خبيثة ضدنا يقومون بمثلها ضد اليمنيين لكنهم فشلوا في دحرهم.  

انتهى ** 2342

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