ارتفاع إنتاج الأدوية الانسانية بنسبة 8.5 بالمائة في ايران

كما ارتفع إنتاج إطارات السيارات في تلك الفترة بنسبة 27.9 في المائة وبلغ 84 الف و 900 طن.

وشهد إنتاج مسحوق المنظفات نمواً بنسبة 10.2 بالمائة ووصل إلى 216 الفا و100 طن.

بالاضافة الی ذلك، في الاشهر الاربعة الاولی من العام الحالي الايراني مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه تم إنتاج 281 ألف متر مكعب من الألواح الخشبية (شهد نموا بنسبة 20.3٪) ، و433 الف و 700 متر مكعب من الألياف (شهد نموا بنسبة 1.4٪) ، و194 الف و 400 طن من الزيت الصناعي ومحرك التكرير الأول (شهد نموا بنسبة 7.3٪) ،و44 الف و 400 طن من السخام (شهد نموا بنسبة 5٪) و 20.1 مليون طن من المنتجات البتروكيمياوية (شهد نموا بنسبة 7٪).

وافادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة انه تم خلال الفترة المذكورة انتاج 501 الف و 100 ثلاجة ومجمدة بزيادة مقدارها 12.4 بالمائة و 341 الف و 500 جهاز تلفزيون بزيادة مقداره 61.2 بالمائة و 290 الف و 400 غسالة ملابس بزيادة مقداره 70.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

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