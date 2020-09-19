١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84044609
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مشهد تستضيف أكبر ملتقى دولي حول كورونا

مشهد تستضيف أكبر ملتقى دولي حول كورونا

مشهد/ 19 ايلول/ سبتمبر/ إرنا - ينعقد أكبر مؤتمر علمي حول فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بعنوان "الملتقى الدولي الرابع عشر لعلم الفيروسات السريرية" في شكل ندوة افتراضية عبر الإنترنت تستضيفها جامعة مشهد للعلوم الطبية.

وقال السكرتير العلمي للملتقى الدولي لعلم الفيروسات السريرية لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) اليوم السبت: أن هذا الحدث العلمي الكبير الذي يركز على فيروس كورونا سيعقد بمشاركة ضيوف إيرانيين وأجانب في مشهد  من 10 إلى 13 نوفمبر 2020.

وأضاف الدكتور حسن اعلمي: أن 20 ضيفا أجنبيا، من بينهم خبراء بارزون في هذا المجال من سويسرا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وكندا وامريكا، سيشاركون في هذا الحدث العلمي المتعلق بفيروس كورونا.

وتابع قائلا: أن 54 ندوة في مجال الطب، خاصة مع التركيز على عدوى فيروس كورونا، ستعقد بمشاركة هؤلاء المختصين.

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