مشهد تستضيف أكبر ملتقى دولي حول كورونا

وقال السكرتير العلمي للملتقى الدولي لعلم الفيروسات السريرية لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) اليوم السبت: أن هذا الحدث العلمي الكبير الذي يركز على فيروس كورونا سيعقد بمشاركة ضيوف إيرانيين وأجانب في مشهد من 10 إلى 13 نوفمبر 2020.

وأضاف الدكتور حسن اعلمي: أن 20 ضيفا أجنبيا، من بينهم خبراء بارزون في هذا المجال من سويسرا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وكندا وامريكا، سيشاركون في هذا الحدث العلمي المتعلق بفيروس كورونا.

وتابع قائلا: أن 54 ندوة في مجال الطب، خاصة مع التركيز على عدوى فيروس كورونا، ستعقد بمشاركة هؤلاء المختصين.

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