ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في مدينة سراوان

وقال كودرزي بان قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان تمكنت من رصد تحركات عصابة كبيرة لتهريب المخدرات والقيام بعمليات استخباراتية من القضاء على هذه العصابة في منطقة " مك سوخته " الحدودية في مدينة سراوان و ضبط اكثر من طن و 200 كيلوغرام من انواع المخدرات.

وقال قائد قوات حرس الحدود: ان قوات حرس الحدود نصبت كمينا لعناصر هذه العصابة عندما كانوا يحاولون نقل شحنة المخدرات الى وسط البلاد بواسطة مركبتين وعندما واجهت عناصر العصابة الكمين الذي نصبته قوات الحرس الحدود لها أطلقت النار على هذه القوات لكنها واجهت الحجم الثقيل لنيران حرس الحدود.

وتابع: "بعد ساعة من الاشتباك العنيف مع مهربي المخدرات نجحت قوات حرس الحدود من قتل اثنين من المهربين والقبض على اثنين اخرين ومصادرة مركبتين وضبط طن و 273 كيلوا و 600 غرام من انواع المخدرات بما فيها الافيون والحشيش.

انتهى**1453