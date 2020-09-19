الفيلم الايراني " الايادي " يتأهل الى نهائي مهرجان " العشق " بامريكا

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لوزارة الثقافة الايرانية ان الهدف من مهرجان "العشق " الامريكي هو عرض افلام سينمائية طويله وقصيرة وكذلك وثائقية و انيميشن تسلط الضوء على القيم العائلية والعشق والسلام والصداقة والاطفال كونها من المواضيع التي تقرب شعوب العالم الى بعضها من الناحية الاحساسية.

والفيلم الايراني الايادي يروي قصة الجبر والاختيار عند المخلوقات .وقد تأهل ايضا للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان RIETI&SABINA بايطاليا الذي سيقام في مدينة روما في نوفمبر القادم .

ويبدأ مهرجان " العشق " الدولي بدورته الخامسة في امريكا عبر الانترنت في 20 سبتمبر 2020 .

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