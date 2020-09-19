لاهيجان قطب زراعة الخيزران في ايران

ويعود تاريخ زراعة الخيزران في إيران وشمال البلاد إلى بداية زراعة الشاي ويتم حصاد الشاي والخيزران بشكل متزامن كما يستخدم الخيزران لحماية مزراع الشاي.

والخيزران المعروف أيضًا باسم "ني" في الفارسية هو نبات يزرع في مناطق ذات رطوبة تتراوح نسبتها بين 65% إلى 95٪ ، ومدينة لاهيجان التابعة لمحافظة كيلان في شمال ايران هي أحدى أقطاب زراعة الخيزران و اهالي المدينة يحترفون بصناعة الحرف اليدوية ذات الصلة .

والخيزران له رائحة مماثلة للذرة و و تتميز بامتصاص ثاني أكسيد الكربون .

لاهيجان عاصمة زراعة اشجار الخيزران في ايران

و اشار عضو المجمع العالمي لباحثي نبات الخيزران الى تسمية 18 سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للبامبو وقال ان زراعة البامبو في يران لها تاريخ يعود الى مائة عام وتشتهر مدينة لاهيجان وقريتي ليالستان وصدا بشته التابعتين لها بصناعات يدوية يستخدم فيها الخيزران باعتبار المدينة من اقطاب زراعته في البلاد.

وقدر القيمة السنوية لتجارة الخيزران على الصعيد العالمي بحوالي 60 مليار دولار وأشار إلى دور لاهيجان كعاصمة الخيزران لإيران في تنمية هذا المنتج الزراعي و تاثيره على الاقتصاد الإيراني مضيفا: " ان تعزيز الصناعات اليدوية المصنوعة من الخيزران في لاهيجان بحاجة الى التخطيط في هذا المجال.

وتقع مدينة لاهيجان التي يتجاوز عدد سكانها 167 ألف نسمة على بعد 40 كم من شرق مدينة رشت مركز محافظة جيلان.

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