١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84044911
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القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الثأر لدم الشهيد سليماني أمر مؤكد

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الثأر لدم الشهيد سليماني أمر مؤكد

طهران/ 19 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الثأر لدم الشهيد القائد قاسم سليماني أمر مؤكد وحاسم، وخاطب ترامب قائلا: اذا مست شعرة من أي مواطن ايراني فلن تبقى دون انتقام وهذا تهديد جاد وقد اثبتناه عمليا.

وفي مراسم جرت صباح اليوم السبت في قيادة اركان حرس الثورة بمناسبة قرب اسبوع الدفاع المقدس وذكرى الحرب المفروضة (1988-1980) تحدث سلامي عن الأمام الخميني الراحل الذي اعاد للمسلمين مجدهم وعظمتهم المفقودة ولعب دور الانبياء في احياء الاسلام من جديد .

كما وصف اللواء سلامي الشهداء بأنهم نجوم ساطعة في سماء الفخر للشعب الإيراني مضيفا ان الشهداء سقطوا من أجل ان ترفع هذه الأمة رأسها بعزة وكرامة.

وفي حديثه عن الشهيد الفريق قاسم سليماني قال العميد سلامي، ان الحاج قاسم هو سيد شهداء المقاومة وأسمه يصطع بين كل الشهداء، ولم يكن له بديل في الوفاء للاسلام والثورة والولاية والشعب الإيراني.

يتبع..

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