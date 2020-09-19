القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الثأر لدم الشهيد سليماني أمر مؤكد

وفي مراسم جرت صباح اليوم السبت في قيادة اركان حرس الثورة بمناسبة قرب اسبوع الدفاع المقدس وذكرى الحرب المفروضة (1988-1980) تحدث سلامي عن الأمام الخميني الراحل الذي اعاد للمسلمين مجدهم وعظمتهم المفقودة ولعب دور الانبياء في احياء الاسلام من جديد .

كما وصف اللواء سلامي الشهداء بأنهم نجوم ساطعة في سماء الفخر للشعب الإيراني مضيفا ان الشهداء سقطوا من أجل ان ترفع هذه الأمة رأسها بعزة وكرامة.

وفي حديثه عن الشهيد الفريق قاسم سليماني قال العميد سلامي، ان الحاج قاسم هو سيد شهداء المقاومة وأسمه يصطع بين كل الشهداء، ولم يكن له بديل في الوفاء للاسلام والثورة والولاية والشعب الإيراني.

يتبع..