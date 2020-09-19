تصدير ما يقارب الفي طن من الثروة السمكية عن طريق ميناء جابهار خلال 5 اشهر

واضاف بهزاد اميري اليوم السبت في حوار خاص مع ارنا: بعد ايجاد البنى التحتية اللازمة في ميناء جابهار لتصدير منتجات الثروة السمكية الى مختلف الدول وخاصة دول جنوب شرق اسيا فانه تم تصدير ما يقارب 2 الف طن من منتجات الثروة السمكية خلال الخمسة اشهر الاخيرة الى 4 دول هي تايلند و ماليزيا وسريلانكا وباكستان.

واعلن مدير الثروة السمكية في محافظة سيستان وبلوجستان عن تصدير مايزيد عن ثلاثة الاف طن من الثروة السمكية خلال العام الماضي (انتهى في 20مارس 2020) من جابهار الى 11 دولة في العالم.

وبين اميري ان انتاج محافظة سيستان وبلوجستان من الثروة السمكية بلغ خلال العام الماضي 29 الف طن حيث تم تصدير مايزيد عن ثلاثة الاف طن منه الى 11 دولة بما فیها ماليزيا وهونغ كونغ والامارات وتايلاند وفيتنام وباكستان وروسيا وسلطنة عمان.

واضاف ان المحافظة تستحوذ على نسبة 40 بالمائة من الثروة السمكية من مجموع ما يتم صيده سنويا في ايران والبالغ مليوني و200 الف طن .

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