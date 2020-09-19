ايران تنتج 9.6 مليون طن من سبائك الفولاذ في غضون خمسة اشهر

و بلغ إنتاج سبائك الفولاذ في خمسة اشهر من العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) نحو 8 ملايين و 90 الف طن .

ووفقا لاحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فان من المتوقع أن يبلغ حجم انتاج ايران من سبائك الصلب 28 مليون طن خلال العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس ).

وتظهر الجداول الإحصائية لاتحاد منتجي الصلب الإيراني، أن إنتاج سبائك الفولاذ خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الايراني الحالي، بلغ تسعة ملايين و 607 ألف طن، وسجل زيادة بنسبة 19٪ مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتعدين الايرانية ان انتاج الفولاذ الاسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن واظهرت بيانات رسمية لنقابة مصنعي الفولاذ عن تسجيل 1.041 مليون طن من صادرات سبائك الفولاذ الايراني خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020).

يذكر ان ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها العام الماضي 8.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار .

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