عدد ضحايا كورونا في إيران یبلغ 24 الفاو118 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2845حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 419 الفا و 43حالة لغاية الان بينهم 3893 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 357 الفا و632 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 166 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 24 الفا و118 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و719 الفا و210 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453