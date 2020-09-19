١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84045333
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مسؤول يعلن : اقامة اول معرض دولي لاتحاد اوراسيا في طهران

مسؤول يعلن : اقامة اول معرض دولي لاتحاد اوراسيا في طهران

طهران / 19 ايلول / سبتبمر / ارنا – اعلن المدير التنفيذي لشركة المعارض الدولية في ايران "بهمن حسين زاة" عن اقامة اول معرض حول اتحاد اوراسيا للتعاون مطلع العام الميلادي الجديد، بهدف التعريف بالطاقات الوطنية في مجالي الانتاج والصادرات، وزيادة حجم التبادل التجاري والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين ايران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا.

واضاف حسين زادة، ان اقامة هذا المعرض يتيح فرصا مواتية للالتقاء والترويج للامكانيات الوطنية وتطوير الطاقات التنافسية في المجالات الصناعية والتجارية وتجسيل الشعارات التجارية والترويج للمنتجات الايرانية على صعيد الدول الاعضاء في هذه المنظمة الاقليمية.

ولفت هذا المسؤول الاقتصادي، الى ان احد السبل الكفيلة بالتقليل من اثار وتداعيات الحظر الجائر يكمن في ايجاد طاقات وطنية مستدامة في مجال الصادرات الى دول اوراسيا.

وتابع القول : ان معرض اوراسيا الدولي يضطلع بدور مؤثر في توسيع الاواصر والتنسيق الاقتصادي وتوطيد التعاون المشترك بين طهران واعضاء هذه المنظمة.

واستطرد : ان هذا المعرض يسهم في تمتين الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الاعضاء، كما سيوفر ظروف جديدة في مجال الصالدرات غير النفطية لرجال الاعمال الايرانيين.

انتهى ** ح ع

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