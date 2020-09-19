قيادي في التيار الصدري العراقي: الاساءة للرسول الاكرم (ص) مخطط لتشويه صورة الاسلام الناصعة

وقال الزاملي في حوار خاص مع مراسل وكالة "ارنا" في بغداد: ان "الدعوات العنصرية والدعوات التي تثير الفتن بين الاديان والشعوب لا تقتصر فقط على الاساءة للرسول الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) او من خلال حرق نسخ من القرآن الكريم في بعض الدول من قبل متطرفين يدعون انهم يتبعون الكنيسة او اديان اخرى".

وأضاف، "لاحظنا الكثير من محاولات الحرب ضد الاسلام والعالم الاسلامي بصورة عامة، والهدف منها هو الاساءة للاسلام والمسلمين وتشويه صورة الاسلام الناصعة".

وأكد على ان "خلق وايجاد منظمات وتنظيمات ارهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الارهابية المتطرفة يأتي ضمن هذا الاطار لخداع العالم وتشويه صورة الاسلام المحمدي الناصعة تحت ذريعة ان هذا هو مظهر الاسلام او جوهر الاسلام الحقيقي، وهذه كلها من طرح الوكالات الاستخبارية سواء كانت الامريكية او البريطانية او الفرنسية او غيرها".

وأشار الزاملي الى ان "هناك دول ترعى وتقف خلف هذه المنظمات والافكار، وهذه المخططات هي مخططات استخباراتية دولية، وهذه القضية ليس المراد منها فقط الاساءة لشخص الرسول الاكرم او القرآن الكريم، بل هدفها الحقيقي هو تشويه حقيقة الاسلام، وبيان ان الاسلام هو دين الارهاب والتطرف".

ولفت الى ان "بعض الجهات بدأت تستخدم الاساءة للاسلام والمسلمين عن طريق حرق بعض نسخ القرآن الكريم وكذلك الاساءة لشخص الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) من خلال الرسم الكاريكاتيري".

وتابع "من المؤسف ان بعض الدول وعلى لسان رؤساؤها يبررون هذه التجاوزات الاجرامية وهذه الانتهاكات تحت اطار الديمقراطية والتحرر، ويعتبرون منعها تضييقا على الحريات، وهذا امر مخالف للقيم والاعراف الدولية والسماوية والانسانية والاخلاقية".

وشدد القيادي في التيار الصدري قائلا "نحن في البلاد الاسلامية نحترم الكنيسة ونقدس المسيح ونحترم اليهود ونحترم جميع الاديان السماوية، ولكن نقف ضد التطرف ضد الصهيونية العالمية وضد اسرائيل، نعم، لكننا لسنا ضد اليهود او ضد المسيح".

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