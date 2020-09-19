ظريف: القيود التسليحية على ايران ستنتهي في اكتوبر القادم

جاء ذلك في حوار اجرته معه القناة الثانية في التلفزيون الايراني استعرض خلاله احدث التطورات على صعيد السياسة الخارجية ومنها محاولات اميركا لتفعيل آلية الزناد.

وقال ظريف، ان جميع اعضاء مجلس الامن باستشناء اميركا ودولة اخرى، اعلنت بانها لا تعترف بالخطوة الاميركية رسميا. هنالك حالتان؛ احداهما حينما تكون الدول معارضة لاميركا والاخرى حينما تعتقد بان اميركا لا مكانة لها (لاتخاذ مثل هذه الخطوة)، والوضع الان هو الحالة الثانية.

واشار الى محاولة اميركا الفاشلة قبل فترة لتمديد القيود التسليحية على ايران واضاف، ان الدول (الاعضاء في مجلس الامن) كانت معارضة لاميركا في تلك القضية (القيود التسليحية) والان تؤكد بان اميركا لا مكانة لها للدخول في هذه القضية (الاعادة التلقائية للحظر الاممي).

يتبع...