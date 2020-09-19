وزير الخارجية الايراني: بعض جيراننا يتصورون خطأ بان الكيان الصهيوني قادر على حمايتهم

وفي حوار مع القناة الثانية للتلفزيون الايراني مساء السبت، اعتبر ظريف مزاعم ترامب بانه سيصل الى اتفاق مع ايران في غضون اسبوع في حال فوزه في انتخابات الرئاسة بانها للاستهلاك الانتخابي.

وفي الاشارة الى اتفاقية التطبيع بين الامارات والبحرين وبين الكيان الصهيوني قال، لقد جاء الثلاثة (رئيس الوزراء الصهيوني ووزيرا الخارجية البحريني والاماراتي) الى البيت الابيض ووقعوا ورقة ما على اساس انها اتفاق سلام، فهل كانوا في حرب ليقعوا اتفاق سلام؟ فالتعاون الامني بينهم قائم منذ 25 عاما.

واضاف، للاسف ان بعض جيراننا يتصورون بان الكيان الصهيوني قادر على حمايتهم في حين لو كان هذا الكيان قادر لحمى نفسه في المواجهة مع الجهاد الاسلامي وحماس.

وحول مزاعم الاميركيين بشان محاولات ايران للتاثير على نتائج الانتخابات الاميركية قال، ان كلام ترامب بان ايران تنتظر فوز شخص اخر هو للاستهلاك الداخلي، لان ايران دولة مستقلة ولا تتدخل في شؤون الدول الاخرى ومنها اميركا.

يتبع ** 2342