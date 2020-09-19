قائد الحرس الثوري: امیرکا ستذوق طعم انتقام قاس لاغتیالها الشهید سلیماني

وفي حواره مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت اشار اللواء سلامي الى الهجوم الصاروخي الذي شنته القوة الجوفضائية للحرس الثوري على قاعدة "عين الاسد" غرب العراق في كانون الثاني /يناير وقال، لقد اثبتنا بهذا الهجوم اننا لا نخشى اميركا وفرضنا ارادة الشعب الايراني على العدو، ولم نكن نهدف في هذا الهجوم لقتل الجنود الاميركيين.

واضاف، ان النظام السياسي ونظام الهيمنة الاميركي يجب ان يدفع ثمن اغتياله الحاج قاسم سليماني ويجب ان يزول هذا النظام لان قتل عدد من الجنود او سفير في مكان ما ليس انتقاما عادلا بالنسبة لنا.

واكد القائد العام للحرس الثوري، اننا لا نرى شخصا يوازي قيمة القائد سليماني بين الاميركيين ولكن على اميركا ان تعلم بانها ستذوق طعم انتقام قاس لان الشهيد سليماني كان له في اعناقنا حق الجهاد 40 عاما ويجب ان ينال الاميركيون ونظام هيمنتهم انتقاما قاسيا في هذا الصدد.

واعتبر الشهيد سليماني بانه كان شخصية متميزة وبارزة وكان له دور كبير في ترسيخ جبهة المقاومة وافشال سياسات اميركا والكيان الصهيوني وبريطانيا وحلفائها في المنطقة واضاف، ان استشهاد هذا القائد ضخ طاقة جديدة في المقاومة وان جميع شباب العالم الاسلامي يسعون للثار لدمه.

وفي جانب اخر من حديثه اشار اللواء سلامي الى تطبيع بعض الدول العربية في المنطقة للعلاقات مع الكيان الصهيوني وقال، ان خطوة الاميركيين وتطبيع بعض الدول في المنطقة للعلاقات مع الكيان الصهيوني ادى الى كراهية شعوب المنطقة تجاههم.

واعتبر هذه العملية مناورة انتخابية من قبل ترامب وضع فيها الحبل على رقاب بعض الدول العربية فيما لم يكن الفلسطينيون حاضرين اساسا في هذه العملية الاستعراضية.

وفي مستهل حديثه اعتبر اللواء سلامي الثورة الاسلامية بانها قلبت موازين القوى في العالم وبدا اول رد من الاستكبار اثر سقوط الشاه وتعرض مصالح الاستكبار للخطر ان اطلقوا الحرب ضد الشعب الايراني.

يتبع ** 2342