اللواء سلامي: قادرون على دحر اميركا في المواجهة معها

وفي حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت، اكد اللواء سلامي بانه لا قوة اليوم ومنها اميركا يمكنها فرض الحرب على الشعب الايراني واعتبر تبجحات الرئيس الاميركي عديم الحكمة بانها لا ينبغي ان تثير القلق وقال، حينما يفتقد زعيم دولة مثل اميركا للمعرفة الدقيقة والعميقة لقدرات بلاده العسكرية ولم يخض اي حرب فان مسؤولي بلاده يعيشون حالة الرعب.

واعتبر ان اميركا اليوم لا تمتلك ظروف القدرة على الحرب في المنطقة خاصة مع ايران وبسبب سوء تدبير قادتها وزوال عقلهم السياسي فان جيشهم يشعر بارهاق شديد ولا يمكنه المشاركة في حرب واسعة لان معنويات قادته وجنوده هابطة.

واعتبر المؤشرات الاقتصادية في اميركا ايضا بانها لا تمكن اميركا من ادارة حرب في المنطقة واضاف، ان المجتمع الاميركي غير مستعد من الناحية النفسية والسياسية لتحمل المزيد من الضحايا لان الحرب مع ايران ستكون مختلفة جدا عن الحرب مع دول اخرى.

واوضح اللواء سلامي بانه لو ارادت اميركا خوض الحرب معنا فعليها ان تنتشر في المنطقة ومع انتشار قواتهم في المنطقة سيتكبدون الكثير من الخسائر البشرية لان قدراتنا الدفاعية قادرة على الحاق الهزيمة باميركا في الحرب معها.

واكد القائد العام للحرس الثوري باننا اعددنا انفسنا في البر والجو والبحر على خوض حرب طويلة الامد، فان بقيت اميركا في المنطقة ستُهزَم وان خرجت من المنطقة ستُهزَم ايضا الا ان كانوا مجانين وجعلوا انفسهم في مواجهة مباشرة معنا.

واضاف، اننا نمتلك آلاف الكتائب التي لو تحركت فستطال بنيرانها المباشرة كل القواعد الاميركية في المنطقة.

وتابع اللواء سلامي، انه لو كان الاميركيون قد ردوا علينا حينما ضربنا قاعدة "عين الاسد" لاستهدفناهم بآلاف الصواريخ التي لم يكن باستطاعة اي قوة المقاومة امامها.

واكد قائلا، لقد اعلنا مرارا باننا لا نشعر باي هاجس من الحرب ورغم اننا لسنا دعاة حرب لكننا قادرون على تدمير العدو في كل المجالات.

انتهى ** 2342