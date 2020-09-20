شركة "هما" للطيران تسجل زيادة في رحلاتها الدولية بنسبة 60 بالمائة في شهر يوليو

واضاف حسین جهانی أن الشركة استأنفت كافة رحلاتها من والى باريس وأمستردام وميلانو ومانشستر ومدريد وفيينا اعتبار من شهر تموز/یولیو الحالي وذلك بعد توقف استغرق عدة شهور على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال: "خلال هذه الفترة ، شهد معدل الشحن الجوی والبريد اتجاهًا تصاعديًا حيث تم نقل مليون و 760 طنًا من البضائع و 44 طنًا من الطرود البريدية خلال شهر ایلول ،مما يمثل زيادة بنسبة 7.24 بالمائة في الشحن الجوي وزيادة قدرها 80.51 بالمائة في نقل البضائع مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتابع حسین جهانی : في يوليو من هذا العام،تم تشغیل رحلة الی منشستر كأحدث مسار طيران في شرکة هما .

انتهی 3280