٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84046759
٠ Persons

سمات

تخت روانجی : تصاعد المعارضة العالمیة للأحادیة الأمریکیة

تخت روانجی : تصاعد المعارضة العالمیة للأحادیة الأمریکیة

نیویورک/ 20 أیلول/ سبتمبر/ إرنا - وصف سفیر إیران لدی الأمم المتحدة موقف الولایات المتحدة فی مجلس الأمن الدولی وقرار مجلس الأمن رقم 2231 بأنه مخالف لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولی، وقال إن الجمعیة العامة هذا العام ستعارض الأحادیة الأمریکیة أکثر من أی وقت مضی.

وفی مقابلة مع وکالة أنباء الجمهوریة الإسلامیة (إرنا) الیوم الأحد، أضاف مجید تخت روانجی ردا علی سؤال حول اجتماعات الدورة الخامسة والسبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة: أن ظروف الجمعیة العامة هذا العام ستکون خاصة بسبب انتشار فیروس کورونا فی العالم، والولایات المتحدة غیر مستثناة من ذلک.

وتابع قائلا: أن اجتماعات الجمعیة العامة فی الأمم المتحدة هذا العام لن تعقد کما فی السنوات السابقة بحضور الوفود المرسلة من الدول، وانما ستکون هناک جلسات مع مسؤولی الدول خلال الاسبوع الأول وستبث کلماتهم المسجلة عبر الفیدیو.

وأضاف مندوب إیران الدائم لدی الأمم المتحدة: ان الرئیس حسن روحانی سیلقی خطابه امام الجمعیة العامة هذا العام یوم الثلاثاء کما سیلقی وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف کلمة فی اجتماع الذکری 75 لتأسیس الأمم المتحدة.

وصرح تخت روانجی قائلا  : کما ستُعقد عدة اجتماعات رفیعة المستوی تشارک فیها الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أیضا.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 5 =