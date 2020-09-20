تخت روانجی : تصاعد المعارضة العالمیة للأحادیة الأمریکیة

وفی مقابلة مع وکالة أنباء الجمهوریة الإسلامیة (إرنا) الیوم الأحد، أضاف مجید تخت روانجی ردا علی سؤال حول اجتماعات الدورة الخامسة والسبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة: أن ظروف الجمعیة العامة هذا العام ستکون خاصة بسبب انتشار فیروس کورونا فی العالم، والولایات المتحدة غیر مستثناة من ذلک.

وتابع قائلا: أن اجتماعات الجمعیة العامة فی الأمم المتحدة هذا العام لن تعقد کما فی السنوات السابقة بحضور الوفود المرسلة من الدول، وانما ستکون هناک جلسات مع مسؤولی الدول خلال الاسبوع الأول وستبث کلماتهم المسجلة عبر الفیدیو.

وأضاف مندوب إیران الدائم لدی الأمم المتحدة: ان الرئیس حسن روحانی سیلقی خطابه امام الجمعیة العامة هذا العام یوم الثلاثاء کما سیلقی وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف کلمة فی اجتماع الذکری 75 لتأسیس الأمم المتحدة.

وصرح تخت روانجی قائلا : کما ستُعقد عدة اجتماعات رفیعة المستوی تشارک فیها الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أیضا.

يتبع..