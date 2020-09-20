٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84046901
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وزير الطاقة: سیتم تدشين 250 مشروعا كبيرا في الحكومة الحالية

وزير الطاقة: سیتم تدشين 250 مشروعا كبيرا في الحكومة الحالية

همدان/ 20 ايلول /سبتمبر/ارنا- أعلن وزير الطاقة عن تنفيذ 250 مشروعا كبيرا في صناعة المياه والكهرباء بالبلاد وقال بانه سيتم تدشين مشاريع اخرى حتى نهاية حكومة الرئيس روحاني.

واشار رضا أردكانيان اليوم الأحد في مراسم تدشين سد نعمت آباد في مدينة همدان (غرب) الى الحظر الامريكي الجائر على ايران وقال: "اليوم نخوض حربا اقتصادية وكما اثبتنا على مر اربعين عاما على انتصار الثورة الاسلامية فسنبقي صامدين لتقليل خسائر هذه الحرب من خلال زيادة قدرة  الانتاج من اجل تلبية حاجات البلاد.
وقال أردكانيان ان 250 مشروعا مختلفا قيد التنفيذ حاليا في انحاء البلاد  معتبرا تشغيل 400 مشروع إمداد بالمياه مثالا واضحا على جهود المسؤولين بوزارة الطاقة التي بدأت تؤتي ثمارها اليوم.

واعتبر وزير الطاقة حجم سد نعمت أباد يبلغ 4 ملايين متر مكعب وقال تم اليوم تزويد 30 قرية بالمياه مما يجسد احد انجازات حكومة الرئيس روحاني في القطاع الريفي.

واكد أردكانيان أنه تم تزويد 448 قرية في 22 محافظة في البلاد  بشبكة مياه صالحة للشرب خلال العام الحالي.

و سيفتتح وزير الطاقة 400 مشروع إمداد بالمياه خلال زيارته الى مدينة همدان على شكل الفيديو كنفرانس.

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