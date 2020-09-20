قاليباف: لترفع لجنة الامن القومي للمجلس مشروع الرد بالمثل على الاجراءات الامريكية

واضاف قاليباف اليوم الاحد خلال كلمته في افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي : ان العدو لم يحقق ما كان يخطط له بفعل مقاومة واقتدار الشعب الايراني ولكن يجب علينا ان لا نكتفي بهذه الهزيمة السياسية والحقوقية للعدو وان لاننسى انه متى سنحت له الفرصة سيقوم باتخاذ اجراءات اكثر عدائية وتشديد الحظر المفروض لذا علينا عدم السماح له بالقيام بذلك .

وقال ايضا ان التجربة اثبتت لنا انه كلما اتخذنا اجراءات منفعلة ضد ممارسات امريكا العدائية فأن الاخيرة قامت بتصعيد الضغوط على الشعب الايراني لذا علينا عدم السماح لامريكا بممارسة الضغوط ضد الشعب الايراني وذلك باتخاذنا اجراءات على ارض الواقع.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة اتخاذ اجراء ذكي وتنفيذي ضد الاجراءات الامريكية العدائية وقال: بعد هزيمة امريكا سياسيا وحقوقيا فالتقدم لجنة الامن القومي للمجلس مشروع الرد بالمثل على الاجراءات الامريكية وذلك حفاظا على حقوق الشعب الايراني .

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات الامريكية قال قاليباف : سواء فاز ترامب او منافسه بايدن في الانتخابات فان ذلك لن يغير سياسة العداء التي تكنها امريكا لايران والمضي في ممارسة الضغوط على الشعب الايراني.

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