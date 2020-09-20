٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84047043
٠ Persons

سمات

اقامة مراسم یوم السلام العالمي في طهران

اقامة مراسم یوم السلام العالمي في طهران

طهران/20إیلول/سبتمبر/ إرنا- قال عضو هیئة رئاسة المجالس الإسلامية في طهران "زهرا نجاد بهرام" إن مراسم الاحتفال بالیوم العالمي للسلام ستقام يوم غد الاثنين في المجلس البلدي بطهران.

واكدت نجادبهرام في حوار خاص مع مراسل وكالة إرنا اليوم الأحد على أهمية يوم السلام العالمي منذ عام 1982 م عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر يوما عالميا للسلام قائلة: كل عام بهذه المناسبة تقيم مراسما في إيران برعایة أنصار السلام.

واضاف نجاد بهرام: المجلس البلدي في طهران يکرم اليوم العالمي السلام يوم غد الاثنين في قاعة إيران ، وفي هذا الحفل ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول السلام، سيزيح الستار عن كتاب "المرأة والدفاع عن السلام في فترة ما بعد كورونا.

اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول/سبتمبر أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

انتهی**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 2 =