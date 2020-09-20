اقامة مراسم یوم السلام العالمي في طهران

واكدت نجادبهرام في حوار خاص مع مراسل وكالة إرنا اليوم الأحد على أهمية يوم السلام العالمي منذ عام 1982 م عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر يوما عالميا للسلام قائلة: كل عام بهذه المناسبة تقيم مراسما في إيران برعایة أنصار السلام.

واضاف نجاد بهرام: المجلس البلدي في طهران يکرم اليوم العالمي السلام يوم غد الاثنين في قاعة إيران ، وفي هذا الحفل ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول السلام، سيزيح الستار عن كتاب "المرأة والدفاع عن السلام في فترة ما بعد كورونا.

اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول/سبتمبر أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

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