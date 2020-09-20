افتتاح اكبر مجمع لانتاج البطاريات الصناعية في ايران

وقال العميد امير حاتمي خلال مراسم الافتتاح ان اعداء الشعب الايراني يحاولون خلق المشاكل والصعاب امام تامين مايحتاجونه للعيش الكريم ولكن المتخصين في الصناعات الدفاعية يبذلون جهودهم وعلى مدار الساعة لتأمين الطاقة لجميع المرافق الصناعية.

واعتبر ان افتتاح اكبر مجمع وطني لانتاج البطاريات الصناعية والتوربينات الهوائية هو انجاز كبير يضاف الى انجازاتهم، مشيرا الى ارتفاع الطاقة الانتاجية للبطاريات الصناعية لتبلغ 180 مليون امبيرساعة وهذا انجاز كبير في ظل الحظر الظالم المفروض على ايران .

واضاف وزير الدفاع ان هذا المجمع سيلبی نسبة كبيرة من احتياجات البلاد للبطاريات في جميع القطاعات ومنها الاتصالات والمحطات الكهربائية والمصافي مما يوفر للبلاد ملايين الدولارات سنويا كانت مخصصة لاستيرادها .

كما تم بحضور وزير الدفاع افتتاح مختبر ومركز بحوث البطاريات الصناعية الحامضية وكذلك تدشين توربيات هوائية متوسطة الحجم .

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