تطوير تقنية انتاج لاصق الأسنان في ايران

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد عطائي :لقد نجحنا في تصنیع لاصق الاسنان من المركبات النانوية الذي يستخدم فیه الجسيمات النانوية لافتا ان هذا المنتج يستخدم لالصاق تاج الاسنان لمنع ارتخائه وانفصاله وتساهم هذه المواد اللاصقة في تحسين أداء غطاء الاسنان من خلال زيادة قوته وثباته.

واضاف: ان جزيئات السيليكا النانوية المستخدمة في هذا اللاصق تتغلغل بسهولة في الشقوق والمسام الموجودة على سطح الاسنان وتساهم في قوة المادة اللاصقة.

یذکر ان ایران بدأت نشاطاتها في علوم تقنیة النانو في عام 2000 حیث کانت تحتل آنذاك المرکز الـ59 بین دول العالم لکن حالیا تقدمت کثیرا في هذا المجال وتمکنت من تبوء المرکز الأول إقلیمیا و الـسابع عالمیا والمعیار في مراکز الدول في مجال تکنولوجیا النانو هو عدد المقالات المنتشرة في المجلات الدولیة والکتب الصادرة في هذا المجال وعدد الطلاب الجامعیین وعلی اساس هذا المؤشر تتولى ايران حالیا انتاج نحو نصف تقنیة النانو في العالم الاسلامي مقارنة بدول المنطقة .

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