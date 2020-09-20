المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: لانعطي أي شرعية قانونية لآلية الزناد

وأكد أبوالفضل عمويي للصحفيين على هامش الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الأحد: أننا لانعطي أي شرعية قانونية للاجراء الأمريكي في الادعاء بتفعيل آلية الزناد، وهذا الادعاء الأمريكي لايحمل أي شرعية ليس لدى ايران فقط، بل لدى بقية الدول الأخرى التي تشاورت معها امريكا.

واضاف عمويي ان الطريق الذي اختاره الامريكيون سينتهي بهم الى هزيمة قانونية كبيرة لأن مزاعمهم بشأن آلية الزناد مغلوطة ، لكنهم يحاولون منح الاعتبار لهذه المزاعم من خلال القرار 2231 ، وربما يقدمون على بعض الاجراءات في هذا المجال .

واكد عمويي ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي كلف لجنة الأمن الوطني في المجلس برصد ومتابعة انعكاسات المزاعم الامريكية على الساحة الدولية واتخاذ خطوات مضادة.

وتابع قائلا ان بيان وزير الخارجية الامريكي يشير الى أنه يعيش في عالم آخر ، فهو يزعم أن آلية الزناد قد تم تفعيلها ، لكن الملاحظ ان بارود هذا الزناد قد اصابه البلل ولايمكن أن ينطلق.

واوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الاسلامي ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها ومشاوراتها مع الاطراف المعنية لاعداد الرد المناسب على الاجراءات الامريكية.

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