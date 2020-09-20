ایرانیة تفوز بميداليتين في بطولة العالم للكاتا

واضاف جليل حق كويان في تصريحات صحفية اليوم الأحد بانها فازت بريا إيزدياري بميدالية فضية في الدورة الاولى لمسابقات كاتا شوتوكان تون شين كان الدولية التي استضافتها الهند.

واكد بانها احتلت ايزدياري المركز الثالث في الدورة الاولى لبطولة WKT العالمية 2020.

واضاف بانه شارك في هذه المسابقات التي أقيمت خلال يومي 29 و 30 أغسطس 636 رياضيا من إيران والهند والبرازيل وباكستان والسويد واليابان والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وبنغلاديش والعراق ونبال و سريلانكا.

واحتلت ايران المركز الخامس في هذه المسابقات.

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