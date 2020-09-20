٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84047105
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ایرانیة تفوز بميداليتين في بطولة العالم للكاتا

ایرانیة تفوز بميداليتين في بطولة العالم للكاتا

قشم / 20 ايلول /سبتمبر/ارنا- اعلن مدير الرياضة والشباب في جزيرة قشم (جنوب) عن فوز ممثلة المنطقة التجارية الحرة في قشم "بريا ايزدياري" بميداليتين عالميتين في مسابقة الكاتا التي اقيمت في الهند بشكل افتراضي.

واضاف جليل حق كويان في تصريحات صحفية  اليوم الأحد بانها فازت بريا إيزدياري بميدالية فضية في الدورة الاولى لمسابقات كاتا شوتوكان تون شين كان الدولية التي استضافتها الهند.

واكد بانها احتلت ايزدياري  المركز الثالث في الدورة الاولى لبطولة WKT العالمية 2020.

واضاف بانه شارك في هذه المسابقات التي أقيمت  خلال يومي 29 و 30 أغسطس 636 رياضيا من  إيران والهند والبرازيل وباكستان والسويد واليابان والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وبنغلاديش والعراق ونبال و سريلانكا.

واحتلت ايران المركز الخامس في هذه المسابقات.

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