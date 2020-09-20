اجراء اول عملية جراحية ناجحة لعلاج الورم النخاعي في شمال شرق ايران

وقال الدكتور حمزه دهقاني اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري والاستاذ في جامعة العلوم الطبية في محافظة خراسان الشمالية : المريض كان يعاني من ضعف في الحركة عند اربعة من اعضائه في الطرف الايمن من جسمه وعند الدراسة و الفحوصات الطبية تبين وجود ورم نخاعي في الرقبة حيث اجريت له عملية جراحية حساسة جدا بسبب قرب الورم من الخلايا العصبية.

واضاف الدكتور الجراح ان المريض في صحة جيدة وان العملية تكللت بالنجاح وانه سيغادر المستشفى خلال ايام .

يذكر ان ايران قطعت اشواطا كبيرة في مختلف الفروع الطبية بفضل الكوادر الطبية المؤهلة وإمكانيات تقنية وصحية هائلة والمستشفيات والمختبرات ومراكز التأهيل المجهزة بأحدث التقنيات الطبية حيث باتت ايران مرجعاً للكثير ممن يبحث عن علاج مختلف الامراض بما فيها امراض القلب وحالات العقم و طفل الأنابيب و زراعة الكلى و علاج السرطان والعمود الفقري.

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