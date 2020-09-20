بناء محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مدينة سربل ذهاب غرب ايران

و اوضح حسن بيركرمي اليوم الاحد انه بدأت عمليات بناء المحطة في منطقة " دانه خشك" في ضواحي مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب) و ستبلغ طاقتها 10 ميغاواط.

واضاف بيركرمي إن تكلفة بناء هذه المحطة تبلغ 1000 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000 ريال) و ستوفر فرص العمل لابناء مدينة سربل ذهاب و المناطق المحيطة بها.

وتابع انه سيتم تصدير الفائض من انتاج الكهرباء الى العراق وذلك بعد تلبية الحاجة المحلية في المنطقة.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج الطاقة النظيفة بمعدل سنوي يبلغ 58 مليون كيلوواط / ساعة، وتوفير 17.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 39.6 الف طن سنويا ، وتوفير المياه بمعدل 13.6 مليون لتر سنوياً.

تقع مدينة سربل ذهاب على بعد 90 كيلومتر غرب كرمانشاه .

و كان مساعد وزير الطاقة الايراني" همايون حائري" قد اعلن ان توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة سجل نموا قدره 4 اضعاف في السنوات الخمس الماضية و اضاف ان توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة كان 200 ميغاواط في عام 2015 فيما سجل نموا ليبلغ اكثر من 800 ميغاواط حتى 20 مارس/آذار 2020.

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