٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:١٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84047280
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بوریل: رفع الحظر عن إیران مستمر حسب الاتفاق النووی

بوریل: رفع الحظر عن إیران مستمر حسب الاتفاق النووی

لندن / 20 ایلول/ سبتمبر/إرنا - أصدر منسق السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبی جوزیب بوریل، بصفته منسقا للاتفاق النووی، بیانا الیوم الأحد ، دحض مزاعم الولایات المتحدة باستئناف الحظر الدولی علی إیران، مشیرا إلی استمرار التزامات الأطراف المتبقیة بالاتفاق برفع الحظر.

وأفاد الموقع الإلکترونی لمنسق السیاسة الخارجیة فی الاتحاد الأوروبی، أن جوزیب بوریل اشار إلی بیان الاتحاد الأوروبی فی 20 أغسطس بهذا الشان، وبأن امریکا انسحبت بشکل من جانب واحد من الاتفاق النووی بموجب قرار الرئیس الأمریکی فی "8 مایو 2018" ، ولم تعد تشارک فی أی من الأنشطة المتعلقة بهذا الاتفاق.

وقال: أنه وعلی هذا الاساس لا یمکن اعتبار الولایات المتحدة عضوا مشارکا فی الاتفاق النووی ولن تکون قادرة علی تفعیل آلیة إعادة الحظر الدولی علی إیران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأشار مسؤول السیاسة الخارجیة بالاتحاد الأوروبی إلی أنه وبصفته منسق الاتفاق النووی، سیبذل قصاری جهده للحفاظ علی هذه الاتفاقیة وتنفیذها بالکامل من قبل جمیع الأطراف.

وشدد بوریل علی أن الاتفاق النووی هو رکیزة أساسیة لبنیة النظام العالمی لعدم انتشار الأسلحة النوویة، ومن خلال معالجة البرنامج النووی الإیرانی بشکل شامل، فإنه یساهم فی الأمن الإقلیمی والعالمی.

ودعا جمیع الأطراف المتبقیة فی الاتفاق النووی إلی العمل الجاد للحفاظ علی الاتفاق والامتناع عن أی عمل من شأنه أن یؤدی إلی تفاقم الوضع.

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