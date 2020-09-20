سماحة قائد الثورة الاسلامية سيلقي كلمة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

موسكو / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بانه لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد ايران، معتبرا ان اميركا تخاطر في هذا الصدد وتجعل نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب.