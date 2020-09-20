سماحة قائد الثورة الاسلامية سيلقي كلمة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

وتبث كلمة سماحة القائد عبر شبكات التلفزة الايرانية وموقع القائد KHAMENEI.IR.
والدفاع المقدس ذكرى التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
انتهى**1110
طهران/20 ايلول/سبتمبر/ارنا- سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى علي الخامنئي صباح الغد الاثنين كلمة عبر الفيديو كنفرانس بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.
وتبث كلمة سماحة القائد عبر شبكات التلفزة الايرانية وموقع القائد KHAMENEI.IR.
والدفاع المقدس ذكرى التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
انتهى**1110
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